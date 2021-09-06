Джефф Безос вложился в борьбу со старением

Джефф Безос, богатейший человек планеты, вложился в биотехнологическую компанию Altos Labs — ее специалисты изучают процесс старения и надеются разработать технологию для перепрограммирования клеток человека, чтобы бороться со старением, сообщает Business Insider. Компания назвала также российского миллиардера Юрия Мильнера среди своих инвесторов.

В настоящее время Altos Labs нанимает ученых, обещая им ежегодный доход в размере $1 млн. Институты могут открыться в Сан-Франциско, Сан-Диего, Великобритании и Японии.

Одним из первых сотрудников Altos Labs является биолог Хуан Карлос Изписуа Бельмонте, известного по исследованиям скрещивания эмбрионов обезьяны и человека. По его расчетам, человеческую жизнь можно продлить на 50 лет.

20 августа Джефф Безос совершил суборбитальный полет в космос на ракете собственной компании Blue Origin. Полет продолжался около десяти минут. Кораблю удалось выйти на высоту 107 км, затем капсула с пассажирами отделилась от основного корпуса и приземлилась при помощи парашютов. Sostav собрал в своем материале мемы и реакции пользователей сети на полет Безоса.