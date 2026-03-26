Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Будущее корпоративных коммуникаций
Независимое брендинговое агентство Ohmybrand

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
26.03.2026 в 15:00

«Дзен» запустил ИИ-ассистента «Глиф» для новостной ленты

Помощник объясняет новости пользователям внутри приложения

Контент-платформа «Дзен» запустила новостного ИИ-ассистента под названием «Глиф». Он стал доступен пользователям мобильного приложения сервиса.

«Глиф» представляет собой инструмент для навигации в новостной повестке и интерпретации событий. Ассистент интегрирован в интерфейс приложения и вызывается через кнопку «Что это значит?» под материалами.

Модель обучена на массиве в более чем 200 млн новостных материалов, охватывающих разный спектр тем — от политики и экономики до технологий, спорта и культуры. В компании подчеркивают, что обучение велось на русскоязычном контенте.

Ассистент формирует ответы с учетом интересов пользователя. В зависимости от запроса он может акцентировать внимание на экономических, технологических или социальных аспектах события.

Запуск ассистента подтвердил в интервью ТАСС управляющий директор «Дзена» Александр Толокольников. По его словам, сервис закрывает пользовательский сценарий, при котором после прочтения новости возникают уточняющие вопросы.

Название ассистента связано с типографическим термином «глиф», обозначающим графическое представление символа. В компании отмечают, что эта метафора отражает задачу продукта — помогать формировать целостное понимание происходящего из потока разрозненных новостей.

Дзен «Глиф»
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Площадки
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.