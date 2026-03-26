«Дзен» запустил ИИ-ассистента «Глиф» для новостной ленты

Контент-платформа «Дзен» запустила новостного ИИ-ассистента под названием «Глиф». Он стал доступен пользователям мобильного приложения сервиса.

«Глиф» представляет собой инструмент для навигации в новостной повестке и интерпретации событий. Ассистент интегрирован в интерфейс приложения и вызывается через кнопку «Что это значит?» под материалами.

Модель обучена на массиве в более чем 200 млн новостных материалов, охватывающих разный спектр тем — от политики и экономики до технологий, спорта и культуры. В компании подчеркивают, что обучение велось на русскоязычном контенте.

Ассистент формирует ответы с учетом интересов пользователя. В зависимости от запроса он может акцентировать внимание на экономических, технологических или социальных аспектах события.

Запуск ассистента подтвердил в интервью ТАСС управляющий директор «Дзена» Александр Толокольников. По его словам, сервис закрывает пользовательский сценарий, при котором после прочтения новости возникают уточняющие вопросы.

Название ассистента связано с типографическим термином «глиф», обозначающим графическое представление символа. В компании отмечают, что эта метафора отражает задачу продукта — помогать формировать целостное понимание происходящего из потока разрозненных новостей.