Следствие перевело Павла Дурова в суд для допроса

Следователь распорядился о завершении срока содержания основателя Telegram Павла Дурова под стражей и его переводе в суд, где предпринимателю могут предъявить обвинение. Об этом сообщает ТАСС.

Расследование в отношении Дурова начали 8 июля, его задержали 24 августа во французском аэропорту Ле-Бурже. Следователи допросили основателя Telegram. В деле фигурируют обвинения по 12 пунктам.

СМИ писали, что отсутствие модерации и недостаточное сотрудничество администрации Telegram с французскими властями делают Дурова пособником незаконного оборота наркотиков, преступлений против детей, мошенничества, терроризма и ряда других преступлений.

Брата Павла Дурова Николая объявили в розыск во Франции.

На фоне задержания Дурова начало расти число фишинговых ссылок в Telegram. А эксперты стали спорить, что делать с приложением — удалять или оставить. Sostav тем временем выяснил, какова вероятность блокировки мессенджера в России.