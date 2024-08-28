В Telegram растет число фишинговых ссылок на фоне задержания Дурова

После задержания основателя Telegram Павла Дурова злоумышленники стали активно рассылать в мессенджере фишинговые ссылки с призывом защитить аккаунты пользователей или сохранить конфиденциальную информацию. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на директора компании-разработчика программного обеспечения для фильтрации трафика Ideco Дмитрия Хомутова.

По словам эксперта, в ближайшее время количество таких ссылок будет только увеличиваться. Мошенники уже успели совершить несколько краж, представляясь «службой поддержки» и предлагая сохранить личную информацию.

Хомутов отметил, что злоумышленники рассчитывают не только обогатиться, но и получить данные, которые могут нарушить бизнес-процессы и производственные операции, а также нанести репутационный ущерб компании.

Эксперт добавил, что сейчас сложно оценить масштабы этой «фишинговой атаки» на пользователей, поскольку в Telegram существует огромное количество ботов.

Ранее сообщалось, что на фоне задержания Дурова мессенджер стал вторым по числу скачиваемых приложений социальных сетей в американском сегменте App Store. Количество загрузок в магазине приложений Apple по всему миру увеличилось на 4%.

Напомним, 24 августа Дурова задержали во французском аэропорту Ле-Бурже. Позже прокуратура Парижа опубликовала пресс-релиз. Согласно документу, расследование было инициировано 8 июля. В деле имеются обвинения по 12 пунктам.

Вечером 26 августа срок задержания бизнесмена был продлен еще на 48 часов. Телохранителя и помощницу Павла Дурова, сопровождавших его, допросили и отпустили на свободу. Сам основатель Telegram также был опрошен следователями, но обвинения ему еще не предъявлены.