Удалить нельзя оставить: что делать с приложением Telegram после ареста Дурова

На защищенность мессенджера Telegram не повлияет арест его основателя Павла Дурова. Приложение не нужно удалять, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на эксперта Kaspersky ICS CERT Владимира Дащенко.

«Если говорить про защищенность в целом, то мессенджером можно продолжать спокойно пользоваться, если соблюдать базовые правила безопасности», — отметил Дащенко, комментируя безопасность Telegram в случае ареста Дурова.

По словам эксперта, если юзер использует мессенджер для чтения новостей и повседневной коммуникации, то ему «не о чем переживать». Если кто-то с помощью площадки ведет нелегальную деятельность, то правоохранители могут получить доступ другими методами, например, через уязвимости или выполнив произвольный код.

Для защиты пользователей эксперт рекомендует использовать сложный пароль для разблокировки телефона или компьютера, в зависимости от того, где запущен мессенджер. Кроме того, как отмечает Дащенко, не нужно проходить авторизацию через мессенджер на сторонних ресурсах, а также передавать авторизационные коды посторонним людям.

Также важно регулярно отслеживать текущие сессии в мессенджере и удалять те, которые не используются, добавил эксперт.

Павла Дурова, у которого также есть французское гражданство, задержали в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Накануне прокуратура Парижа опубликовала пресс-релиз. Согласно документу, расследование было инициировано 8 июля. В деле имеются обвинения по 12 пунктам.

Вечером 26 августа срок задержания бизнесмена был продлен еще на 48 часов. Телохранителя и помощницу Павла Дурова, сопровождавших его, допросили и отпустили на свободу, сообщает Le Figaro со ссылкой на источник, близкий к расследованию. Имена людей, которых задержали вместе с Дуровым в заметке не приводятся.

Сам основатель Telegram также был опрошен следователями, но обвинения ему предъявлено не было.

Ранее в Telegram назвали «абсурдными» обвинения платформы или ее владельца в злоупотреблениях. В компании подчеркнули, что модерация соответствует отраслевым стандартам и постоянно совершенствуется, почти миллиард человек пользуются мессенджером по всему миру как средством общения и обмена информации.