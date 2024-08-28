Брат Павла Дурова объявлен в розыск во Франции

Брат основателя Telegram Павла Дурова Николай объявлен в розыск во Франции. Об этом со ссылкой на судебный документ сообщает Politico.

Ордера на арест Павла и Николая Дуровых были выданы еще 25 марта 2024 года в рамках «тайного расследования» против Telegram. Оно связано с отказом руководства мессенджера сотрудничать со следствием по делу о «сексуальном насилии над детьми».

Отмечается, что через площадку подозреваемый, чью личность якобы отказались раскрывать в Telegram, обсуждал привлечение несовершеннолетних девочек для создания порнографического контента. Поэтому ордера на арест Дуровых выдались по обвинениям, включающим «соучастие в хранении, распространении, предложении или предоставлении доступа к порнографическим изображениям несовершеннолетних в организованной группе».

Также, по информации Politico, в материалах дела упоминается вице-президент мессенджера Илья Перекопский. Но выдан ли ордер на его арест, не уточняется. Прокуратура Парижа не стала комментировать изданию выдачу ордеров на арест братьев. Адвокат Павла Дурова также отказался давать комментарии о расследовании.

Напомним, 24 августа Павла Дурова задержали во французском аэропорту Ле-Бурже. Позже прокуратура Парижа опубликовала пресс-релиз, в котором говорилось, что расследование было инициировано 8 июля. В деле имеются обвинения по 12 пунктам.

Вечером 26 августа срок задержания бизнесмена был продлен еще на 48 часов. Телохранителя и помощницу Павла Дурова, сопровождавших его, допросили и отпустили. Сам основатель Telegram также был опрошен следователями, но обвинения ему еще не предъявлены.

В апреле в интервью журналисту Такеру Карлсону Павел Дуров отмечал, что идея создать Telegram принадлежит ему — она пришла в «напряженной ситуации». Однако основные принципы шифрования на платформе разработал брат Дурова — Николай. Сам бизнесмен отвечал за дизайн и функции мессенджера.