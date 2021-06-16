Duolingo напомнил о пропущенных занятиях с помощью проекций уведомлений на здания Сан-Паулу

Digital-платформа для изучения языков Duolingo совместно с креаторами агентства Jotacom из Бразилии запустили необычное промо — они спроецировали гигантские (до 15 м²) push-уведомления приложения на здания Сан-Паулу. Кампания сервиса была разработана для того, чтобы смотивировать пользователей возобновить обучение.

Маскот Duolingo, маленькая зеленая сова Duo, известен пользователям приложения своей настойчивостью — уведомления с пернатой регулярно призывают вернуться к занятиям. В этот раз она пошла еще дальше — креаторы отобрали более 500 советов и рекомендаций поклонникам площадки. Из этих напоминаний были разработаны индивидуальные обращения.

Активация была реализована с помощью дронов и близких пользователей, которым были адресованы послания, — в нужный момент они подвели их к окну, из которых открывался вид на целевое сообщение. Так точно будет сложно скрыться от укора совы: «Ребекка, я нашла тебя! Ты не практиковала итальянский язык с 2016 года. Не пора ли вернуться?».

Напоминания маскота Duolingo давно стали мемом — пользователи шутят, что зловещая сова не может их оставить в покое и буквально преследует каждый шаг, призывая не прекращать регулярные занятия на платформе.