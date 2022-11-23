Доставка готовых рационов теряет популярность

Блокировка соцсетей и снижение платежеспособности населения негативно отразились на сегменте доставки готовых рационов. В третьем квартале 2022 года его объём сократился на 19% в деньгах, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Infoline и Tinkoff Data.

По данным Infoline, в июле—сентябре 2022 года объём рынка доставки продуктовых наборов и готовых рационов составил 3,4 млрд руб.— это меньше на 19% год к году и на 23% по сравнению с апрелем—июнем этого года. По подсчетам Tinkoff Data, за этот период траты россиян снизились на 33% год к году, количество заказов — на 41%. При этом средний чек заказа вырос на 13%, до 4,6 тыс. руб.

Такое серьезное падение на рынке произошло впервые: с 2016 года доставка готовых рационов росла кратно. Снижение отразилось почти на всех крупных участниках рынка. По оценкам Infoline, в третьем квартале 2022 года выручка Performance Group в июле—сентябре 2022 года сократилась год к году на 22%, до 1,19 млрд руб., Grow Food — на 20%, до 750 млн руб. У «Шефмаркета» выручка, напротив, выросла на 21%, до 290 млн руб., однако такого роста недостаточно для положительной динамики по итогам всего года, уверяют в сервисе.

Основатель Performance Group Артур Зелёный говорит, что объёмы клиентского интернет-трафика резко снизила блокировка соцсетей, пришлось искать новые каналы привлечения. Основатель Elementaree Ольга Зиновьева подтверждает, что на Google приходилось до 90% новых клиентов, теперь размещать рекламу на платформе нельзя, а альтернативные каналы привлечения покупателей не дали сопоставимых результатов.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров связывает сокращение также со снижением реальных доходов населения и усилением ценовой конкуренции в рознице и общепите. Кроме того, в текущей ситуации неопределённости потребители всё чаще отказываются от оформления подписки на доставку продуктовых наборов и готовых рационов питания.

Ранее сообщалось, что средний чек россиян в ресторанах и барах в ноябре снизился на 26% по сравнению с прошлым годом. При этом число покупок увеличилось на 43%.