Власти утвердили план развития индустрии детских товаров в России

Правительство России утвердило новую «дорожную карту» по детским товарам на следующие шесть лет. Федеральным органам власти, ответственным за реализацию плана мероприятий, нужно ежегодно отчитываться перед Минпромторгом, а самому министерству — перед правительством. Об этом говорится в постановлении, подписанном главой кабинета министров Михаилом Мишустиным.

«Дорожная карта» направлена на системное расширение инфраструктуры, которая обеспечивает выпуск необходимой продукции и услуг для детей, в том числе для обучения и воспитания.

Согласно карте, к 2030 году доля российских товаров для детей на внутреннем рынке, за исключением детского питания, должна составить 50%, сейчас показатель равен 35%. Объём производства непродовольственных товаров для детей должен вырасти с 679,9 млрд руб. в текущем году до 982,6 млрд руб. в 2030-м, объём реализации непродовольственных детских товаров — с 1,68 трлн до 2,3 трлн руб.

В числе запланированных мероприятий: подготовка предложений по реализации мер господдержки в регионах для создания благоприятных условий для развития отечественной индустрии товаров для детей, анализ востребованности и эффективности применения пониженной ставки по НДС на детскую продукцию, создание преференциальных режимов для российских производителей детских товаров на маркетплейсах, организация и проведение конгрессно-выставочных мероприятий и деловых миссий в РФ и за рубежом и многое другое.

Ранее сообщалось, что количество покупателей в магазинах детских товаров в январе-августе 2024 года сократилось в среднем на 11%.