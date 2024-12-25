Креаторы заработали более 554 млрд рублей на дополнительных проектах

Российские работники креативной индустрии (специалисты в области искусства, дизайна, кинематографа, видеоигр и других творческих направлений) заработали на дополнительных проектах свыше 554 млрд руб. за 2024 год, подсчитали аналитики школы дизайна и технологий Bang Bang Education, входящей в образовательный холдинг Ultimate Education (результаты есть в распоряжении Sostav).

Согласно данным исследования, примерно треть специалистов творческих сфер (32%) имеют дополнительную работу, которая в среднем приносит до 44 тыс. руб. в месяц.

Методология Аналитики Bang Bang Education получили данные в результате анализа состояния рынка и опроса более 1 тыс. представителей креативных профессий по всей России. В исследовании приняли участие мужчины (54%) и

женщины (46%) в возрасте от 18 до 38 лет.

Аналитики также выяснили, что специалисты начального уровня («джуниоры») составляют 36%, среднего уровня («миддлы») — 29%, старшего уровня («сеньоры») — 22% и ведущие специалисты («лиды») — 13%.

В 2024 году на основной работе джуниоры зарабатывали в среднем 66 тыс. руб. в месяц, миддлы — 151 тыс. руб., сеньоры — 260 тыс. руб., лиды — 374 тыс. руб.