Домовой Финник и группа Wildways выпустили совместный трек «Отрываюсь от земли»

30 апреля на лейбле Riki Music состоялся релиз совместного трека «Отрываюсь от земли» от Финника, героя одноименной франшизы ГК «Рики» и российской металкор-группы Wildways.

Композиция отражает темы свободы, мечты и веры в себя. Ее основная идея — преодоление обыденности, когда рядом есть тот, кто вдохновляет. Энергичный панк-роковый трек зовет в полет — от земли в невесомость.

Сингл представлен в эпизоде «Про расследование на лету» мультсериала «Детектив Финник». По сюжету в городе Берге возникают аномальные зоны невесомости, в которых люди и домовые начинают взлетать в воздух. Финник и его напарники пытаются вернуть гравитацию и предотвратить срыв рок-концерта группы «Консервы».

«Кто бы мог подумать, что у нас может быть фит с анимационным персонажем? Это первый и очень интересный опыт в истории группы. Причем мы не просто записали саундтрек для серии, а полноценно интегрировались в сюжет эпизода, где нашими голосами поет рок-группа «Консервы» — музыкальные звезды Вселенной Финника», — отметили в Wildways.

Ранее генеральный директор группы компаний «Рики» Юлия Немчина в интервью Sostav рассказала, как проекты «Смешарики» и «Фиксики» стали русской классикой, поделилась своим мнением о ремейках советских мультфильмов и раскрыла подход ГК «Рики» к бренд-коллаборациям.