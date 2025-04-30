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18+
30.04.2025 в 15:45

Домовой Финник и группа Wildways выпустили совместный трек «Отрываюсь от земли»

Песня прозвучала в новой серии мультсериала «Детектив Финник»

30 апреля на лейбле Riki Music состоялся релиз совместного трека «Отрываюсь от земли» от Финника, героя одноименной франшизы ГК «Рики» и российской металкор-группы Wildways.

Композиция отражает темы свободы, мечты и веры в себя. Ее основная идея — преодоление обыденности, когда рядом есть тот, кто вдохновляет. Энергичный панк-роковый трек зовет в полет — от земли в невесомость.

Домовой Финник и группа Wildways выпустили совместный трек «Отрываюсь от земли» Домовой Финник и группа Wildways выпустили совместный трек «Отрываюсь от земли»

Сингл представлен в эпизоде «Про расследование на лету» мультсериала «Детектив Финник». По сюжету в городе Берге возникают аномальные зоны невесомости, в которых люди и домовые начинают взлетать в воздух. Финник и его напарники пытаются вернуть гравитацию и предотвратить срыв рок-концерта группы «Консервы».

«Кто бы мог подумать, что у нас может быть фит с анимационным персонажем? Это первый и очень интересный опыт в истории группы. Причем мы не просто записали саундтрек для серии, а полноценно интегрировались в сюжет эпизода, где нашими голосами поет рок-группа «Консервы» — музыкальные звезды Вселенной Финника», — отметили в Wildways.

Ранее генеральный директор группы компаний «Рики» Юлия Немчина в интервью Sostav рассказала, как проекты «Смешарики» и «Фиксики» стали русской классикой, поделилась своим мнением о ремейках советских мультфильмов и раскрыла подход ГК «Рики» к бренд-коллаборациям.

ГК Рики Домовой Финник Wildways Riki Music
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