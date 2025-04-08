«Смешарики» — мультфильм для взрослых?

В День российской анимации в гостях у Sostav генеральный директор группы компаний «Рики» Юлия Немчина.

Что внутри:

Как «Смешарики» и «Фиксики» стали русской классикой? Стоит ли переснимать советские мультфильмы? Должна ли мультипликация сегодня воспитывать? Как ГК «Рики» запускает популярные коллаборации с брендами и какой рекламе нет места в мультфильмах компании? А еще — вопросы от наших читателей.

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Таймкоды:

0:00 — Начало

1:28 — Блиц

4:40 — Ремейки советских мультфильмов: за и против

6:48 — Как завоевать внимание зрителя в эпоху клипового мышления?

8:30 — Должны ли мультфильмы воспитывать?

11:11 — Гендерные стереотипы и анимация

13:06 — Вопросы от читателей Sostav

16:45 — Как устроена нативная реклама в мультфильмах?

20:23 — «Будет 20 лет работы — набью тату "Ёлки-иголки"»

21:21 — Несколько слов о коллаборациях

25:50 — Немного о финансовой стороне кинокартин

27:36 — ИИ в анимационной индустрии

30:40 — «Смешарики» и Chery — неожиданный тандем

32:14 — «Смешарики» и «Фиксики» — уже русская классика

34:05 — Мультфильмы для всех возрастов

35:55 — Когда мультвселенные встречаются: фильмы-кроссоверы

38:11 — О новом поколении аниматоров

39:57 — О профессиональном признании

40:47 — Что может быть важнее совещания по «Смешарикам»? Забавная история от Юлии Немчиной