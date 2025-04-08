«Смешарики» — мультфильм для взрослых?

В День российской анимации в гостях у Sostav генеральный директор группы компаний «Рики» Юлия Немчина.
Что внутри:
Как «Смешарики» и «Фиксики» стали русской классикой? Стоит ли переснимать советские мультфильмы? Должна ли мультипликация сегодня воспитывать? Как ГК «Рики» запускает популярные коллаборации с брендами и какой рекламе нет места в мультфильмах компании? А еще — вопросы от наших читателей.
Смотрите интервью на удобных вам платформах:
Таймкоды:
0:00 — Начало
1:28 — Блиц
4:40 — Ремейки советских мультфильмов: за и против
6:48 — Как завоевать внимание зрителя в эпоху клипового мышления?
8:30 — Должны ли мультфильмы воспитывать?
11:11 — Гендерные стереотипы и анимация
13:06 — Вопросы от читателей Sostav
16:45 — Как устроена нативная реклама в мультфильмах?
20:23 — «Будет 20 лет работы — набью тату "Ёлки-иголки"»
21:21 — Несколько слов о коллаборациях
25:50 — Немного о финансовой стороне кинокартин
27:36 — ИИ в анимационной индустрии
30:40 — «Смешарики» и Chery — неожиданный тандем
32:14 — «Смешарики» и «Фиксики» — уже русская классика
34:05 — Мультфильмы для всех возрастов
35:55 — Когда мультвселенные встречаются: фильмы-кроссоверы
38:11 — О новом поколении аниматоров
39:57 — О профессиональном признании
40:47 — Что может быть важнее совещания по «Смешарикам»? Забавная история от Юлии Немчиной