Доля пустующих площадей в российских ТЦ выросла до 8%

Вакантность в российских торговых центрах в августе 2026 года достигла 7,5−8,3% против 6,2% в конце прошлого года. Об этом РИА «Недвижимость» сообщил управляющий директор Союза торговых центров (СТЦ) Сергей Платицын.

В Москве показатель составляет 6,4% в ключевых торговых центрах и до 8,7% по более широкой выборке, в Петербурге — около 6,8%. Наиболее высокая вакантность наблюдается в устаревших крупных и окружных ТЦ со слабой локацией и концепцией, тогда как успешные суперрегиональные и районные центры чувствуют себя лучше.

Среди наиболее устойчивых категорий арендаторов Платицын назвал продуктовые магазины, общепит, услуги, фитнес, развлечения, дискаунтеры и офпрайс. Сложности испытывают представители направлений фешен, детских товаров, электроники и товаров для дома, особенно бренды среднего ценового сегмента без четкого позиционирования.

При этом собственники ТЦ сталкиваются с ограниченными возможностями для повышения арендных ставок. По словам руководителя направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаила Васильева, владельцы объектов могут заявлять об индексации, но в итоге сохраняют прежние условия или идут на компромисс с арендатором.

Платицын отметил, что пустующее помещение с учетом периода простоя, затрат на ремонт и возможной потери трафика нередко обходится собственнику дороже, чем сохранение действующего арендатора без индексации. По словам Васильева, рост расходов и инфляция подталкивают владельцев ТЦ к повышению ставок, однако состояние трафика и экономика арендаторов ограничивают возможности для их увеличения.

По данным компании «Магазин магазинов», в качественных торговых центрах Москвы с начала июля 2025 года по конец июня 2026 года закрылись 2,3 тыс. объектов всех видов, включая островные точки. Новые открытия компенсировали лишь 80% этого объема по количеству магазинов и 75% по занимаемым площадям.