31.10.2025 в 08:40

Доля ботов в интернет-рекламе выросла в десять раз

Им может достаться до 20 млрд рублей

Доля ботов в интернет-рекламе за два месяца выросла с 2% в августе до 20% в октябре. Так, из 56−62 млрд руб., которые будут потрачены на онлайн-рекламу в ноябре, до 20 млрд руб. может достаться ботам. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование компании Servicepipe

Аналитики объясняют всплеск сезонным ростом рекламной активности —старт учебного сезона и подготовка к крупным распродажам («черная пятница»). По их прогнозу, в ноябре доля ботов может превысить 35%, что приведет к значительным потерям рекламодателей: при бюджете 10 млн руб. до 3,5 млн может уходить на фиктивные показы.

Представители рынка подтверждают рост фрода, но отмечают, что современные системы фильтрации блокируют до 50% нелегитимного трафика. «Это связано с тем, что для проверки качества мы используем сразу несколько верификационных систем», — говорит коммерческий директор рекламной платформы Solta Алексей Серьянов. В целом в Solta наблюдают сокращение бюджета в 2025 году на медийные размещения и сокращение расходов со стороны рекламодателей. Кроме того, появляются сомнительные платформы по продажам инвентаря, целью которых является продажа рекламы любой ценой, в том числе с помощью ботов.

В то же время агентства указывают, что всплески активности ботов чаще происходят при закупке рекламы через неофициальные партнерские сети и арбитражные каналы (нагоняющие трафик), тогда как на крупных платформах, таких как VK Ads и «Яндекс», доля подозрительных кликов остается в пределах 1,5−3%.

