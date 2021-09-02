От программирования до экологии: бренд соков «Добрый» откроет собственную академию

Бренд «Добрый» в рамках промо детской линейки соков запускает платформу «Академия супер» с онлайн-школой и диджитал-активацией. Среди призов доступны специальные уроки, умная колонка «Капсула» с голосовым помощником Марусей, экскурсия в технопарк «Сколково». Подробностями с Sostav поделилась команда проекта.

Идея запуска: современные родители хотят, чтобы дети, помимо обучения в школе, дополнительно получали необходимы в XXI веке знания. Предметы «Академии супер» сфокусированы на навыках, которые, по мнению мам, пригодятся подрастающему поколению в будущем. Бренд «Добрый» провел специальный опрос, по итогам которого родители и дети больше всего голосов отдали за четыре направления: «программирование», «финансовая грамотность», «блогинг» и «экология».

На курсе по программированию детей обучат создавать собственные мини-игры, а во время обучения финансовой грамотности расскажут об основах кибербезопасности и серьезном отношение к накоплениям. Блогинг становится практически незаменимым навыком для любой профессии. Как найти свой стиль, снять и смонтировать видео ребята узнают от настоящих специалистов. Наконец, на курсе по экологии детей научат основам ответственного отношения к сохранению природы и сортировке отходов.

Валентин Васильев, креативный директор агентства Re:evolution : Любой родитель хочет успешного будущего для своего ребенка. А успешное будущее в нашем представлении невозможно без современных навыков. Совместно с брендом «Добрый» агентство Re:evolution разработало идею платформы «Академия супер», которая помогает их прокачать. Профессии будущего, которым может обучиться ребенок, делают платформу заметной для родителей. А необычный формат обучения с игровыми уроками, баллами и призами интересен для детей. Во главе всего этого — «Добрый», который в глазах потребителя становится брендом, открывающим новому поколению дорогу к успешному будущему.

Все уроки разработаны и записаны в партнерстве с опытными методистами образовательного проекта GeekSchool от портала GeekBrains и рассчитаны на возрастные категории 4−6 и 7−12 лет. По итогам каждого занятия будет доступен интерактивный тест для закрепления знаний.

Павел Кузин, диджитал-менеджер бренда «Добрый»: Перезапуск детской линейки — наш ключевой проект этого года. Бренд взял на себя образовательную миссию, принимая во внимание потребности родителей и современные тренды онлайн-образования. В партнерстве с GeekSchool и агентствами мы разработали платформу, на которой дети смогут прокачать актуальные навыки и пройти интерактивные уроки. Нам удалось достичь баланса между легким по восприятию форматом, игрофикацией и информативностью образовательного контента.

Создание образовательной платформы приурочено к запуску новой детской линейки бренда «Добрый». Она представлена соком для детей с 11 месяцев «Добрый супер джус» и фруктово-ягодными напитками для ребят от трех лет «Добрый супер дринк».

Перед агентством Diversity Group стояла задача соединить новое предложение сока «Добрый» и образовательную платформу в стимулирующую акцию в ритейле. В дизайне акции для Diversity Group важно было учесть интересы разных розничных клиентов. По словам представителей компании, активация мотивирует покупать продукты линейки, чтобы получить доступ к контенту «Академии супер». Пользователи шаг за шагом погружаются в различные взаимодействия с брендом.

Команда также разработала несколько кастомизированных решений по призовому фонду, которые поддерживают идею «Академии супер». Среди них уроки с уникальным контентом, умная колонка «Капсула» с голосовым помощником Марусей, мерч с дополненной реальностью и многое другое. В Diversity Group отмечают, что главный приз смогут получить 10 человек. Они отправятся в «Сколково», где поучаствуют в уникальном квесте, который недоступен обычным посетителям.

Креативная идея и материалы рекламной кампании были разработаны совместно c Mail.ru Group и креативным агентством McCann Moscow .

Алена Дебольская, руководитель проектной группы, «Направление инновационных решений» Mail.ru Group: Перед нами стояла цель разработать уроки для детей по четырем направлениям: «программирование», «финансовая грамотность», «блогинг» и «экология». Наша команда создала концепцию, методологию и программу, а также креативы для уроков и форматы подачи образовательного контента. На каждом этапе мы находились в плотном взаимодействии с партнером. При создании таких комплексных проектов особенно важно погружение в бизнес клиента.