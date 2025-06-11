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18+
11.06.2025 в 12:15

До 80% рекламы о недвижимости в Telegram не работает

Причины — «слепые» часы, неверные форматы постов и нерелевантные каналы

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В первом квартале 2025 года российские застройщики потратили больше 20 млн руб. на рекламу в Telegram. До 82% постов были опубликованы без учета особенностей мессенджера и не реализовали весь потенциал из-за ошибок в форматах, выборе каналов и времени публикаций. Об этом говорится в исследовании платформы CloudBuying, которое есть в распоряжении Sostav.

Аналитики проанализировали 537 рекламных кампаний в Telegram в сфере недвижимости за первый квартал, охват публикаций составил 4,1 млн.

До 70% застройщиков размещают в Telegram изображения и видео, которые отличаются низким ER (0,57%). Текстовые объявления показывают более высокий ER (0,95%) и составляют 6% от всех размещений. Посты с прямым оффером демонстрируют в среднем 0,77% ER и более 4 тыс. потенциальных кликов за квартал (6% от всех постов).

Рекламодатели в недвижимости направляют до половины бюджета в смежные категории, например, «Маркетинг и PR» (ER составляет 2,83%, CPM — 21,7 тыс. руб.). Но эти аудитории не всегда релевантны для прямых продаж. В итоге бюджеты уходят в дорогие и нецелевые охваты.

Исследование показало, что размещения у инфлюенсеров эффективнее новостных каналов — публикации в блогах дают максимальный охват (в среднем — до 30% подписчиков) и высокий ER при более низкой стоимости размещения.

Самый высокий ER (0,97%) достигался во вторник в 19:00, лишь 18% рекламных постов размещались в этот период. 82% публикаций вышли в «слепые» часы, когда вовлечение и кликабельность существенно ниже.

Кирилл Кудрявцев, коммерческий директор CloudBuying:

Мы видим, что рынок Telegram-рекламы в недвижимости пока работает больше по инерции, чем на данных. Большинство размещений выходят не в то время, не в тех форматах и не в тех каналах, где возможен максимальный отклик. Застройщики часто ориентируются на привычные схемы — яркое изображение, будний день, автоматическое размещение, но в Telegram эти подходы не работают, как в других медиа.

В Telegram выигрывают не те, кто тратит больше, а те, кто лучше понимает поведение аудитории. Время, текст, правильный выбор канала — простые тактики, которые снижают стоимость привлечения и увеличивают отдачу от рекламы в 2−3 раза.

Ранее сообщалось, что цены на рекламу в Telegram выросли вдвое, а у 39% администраторов каналов в мессенджере нет времени на общение с рекламодателями.

Telegram исследование
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