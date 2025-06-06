У 39% администраторов Telegram-каналов нет времени на общение с рекламодателями

Большинство авторов Telegram-каналов запускает их для самореализации и в качестве хобби (68%). Однако 52% изначально рассчитывают получать доход с помощью этой площадки, при этом половина из них не знает, как это сделать. Такая статистика содержится в исследовании «Яндекса», поступившего в Sostav.

Большинство владельцев и админов уже монетизирует свои каналы, либо планируют это делать в ближайшие полгода. Только 10% опрошенных не собираются монетизировать.

Наиболее популярные способы монетизации — продвижение других каналов (60%), размещение рекламы прямых рекламодателей (52%) и продажа собственных товаров или услуг (49%). Четверть каналов сотрудничает с рекламными биржами и «Рекламной сетью Яндекса».

Тем не менее, создатели контента испытывают трудности с привлечением рекламы в канал. К основным барьерам в продвижении респонденты относят отсутствие в Telegram инструментов для органического роста подписчиков (58%), фродовую активность (40%) и сложность в закупке рекламы в других каналах (36%). У 39% нет времени на поиск рекламодателей и общение с ними.

Почти 60% опрошенных хотели бы автоматизировать продвижение своего канала, а более 50% — размещать рекламу в канале и привлекать рекламодателей. Часть дохода от рекламы большинство из них тратит на развитие канала и привлечение новых подписчиков. Также владельцы и админы тратят доход от рекламы на создание уникального контента (39%), обучение (39%) и оплату труда редакторов и специалистов (27%).

Ранее сообщалось, что с 1 июня ВТБ, ПСБ и крупные телеком-компании перенесли коммуникации с клиентами из Telegram в VK из-за новых требований законодательства.