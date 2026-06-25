Дмитрий Коробков, основатель АДВ: «Бизнес: подводные камни и цена доверия»

Сегодня в гостях у Sostav основатель и бывший президент коммуникационной группы АДВ и «Летопись.ai» Дмитрий Коробков.

Что внутри:

Предвидел ли Дмитрий Коробков будущее рекламного рынка в 2019 году? Насколько совместимы бизнес в индустрии рекламы и маркетинга и новая искренность. Становление Дмитрия Коробкова и его первые шаги в бизнесе. Как создавалось агентство «Адвента» и с чего начиналось партнерство с Interpublic Group и Havas. Что происходит с рынком медийной рекламы сегодня? Рынок труда и нейросети. Как происходил выход Дмитрия Коробкова из группы АДВ и почему сделка привела стороны в суд. А еще — об успехе, счастье и умении прощать.

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Таймкоды:

00:00 — Начало

02:07 — Предвидел ли будущее Дмитрий Коробков в 2019 году

06:03 — Детство и становление Дмитрия Коробкова

13:12 — Первые шаги в бизнесе

18:03 — Совместимы ли мир рекламы и новая искренность

22:34 — Книги, изменившие представление о бизнесе

24:25 — Об основании агентства «Адвента»

26:30 — Партнерство с Interpublic Group и Havas

29:30 — О топ-менеджменте группы АДВ

34:02 — О преодолении кризисов

36:41 — Перспективы медийного рынка

39:00 — Человек и нейросети

41:22 — О выходе из состава владельцев группы АДВ

54:43 — Об исполнении сделки и судебных спорах

1:02:57 — О создании рекламной группы «Летопись.ai»

1:05:15 — Об успехе, счастье и личной жизни

1:10:00 — Работа — постоянно ускользающая цель?

1:10:59 — О прощении