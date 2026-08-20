Дмитрий Бартенев, Media Instinct Group: «Телик превратился в клуб "самых-самых"»

Сегодня в гостях у Sostav партнер группы Media Instinct Group Дмитрий Бартенев.
Что внутри:
Как Дмитрий Бартенев пришел в мир рекламы и построил свой карьерный трек. Какие эпохи прошел российский рекламный рынок. Всегда ли нужен агрессивный PR и как показывать результат работы, когда за ним не стоит яркий креатив. Что сегодня происходит с измерениями и фродом. Какими качествами должен обладать руководитель и как балансировать между гуманизмом и капитализмом в эпоху развития ИИ. Чего ждать от рекламного рынка в ближайшем будущем и как растить бренд, когда реклама на ТВ становится слишком дорогой. Что меняется в работе рекламных агентств и действительно ли ИИ им угрожает. А еще — советы молодым специалистам и вопросы «из народа».
Смотрите интервью на удобных вам платформах:
Таймкоды:
00:00 — Начало
01:20 — Блиц
02:05 — Эпохи рекламного рынка
05:27 — Карьерный трек Дмитрия Бартенева
08:03 — Про агрессивный PR
09:24 — Как в медиабаинге показать работу без креатива
12:35 — Что делать с измерениями и фродом
14:01 — О качествах руководителя и управленческих вызовах
17:46 — Как балансировать между гуманизмом и капитализмом
19:06 — Как большая структура справляется с бюрократией
23:25 — О прогнозах и перспективах рынка
26:34 — Как растить бренд, когда телик дорогой
33:04 — О работе рекламных агентств
37:11 — Угрожает ли ИИ агентствам
40:43 — Рекомендации молодым специалистам
45:38 — Как отдыхать от рабочей рутины
47:05 — Вопросы «из народа»