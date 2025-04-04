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18+
04.04.2025 в 11:25

Для быстрой езды на электросамокатах могут ввести идентификацию по биометрии

Такой эксперимент хотят запустить в Москве

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Власти задумались об идентификации пользователей по биометрии для быстрой езды на электросамокатах, электровелосипедах и других средствах индивидуальной мобильности (СИМ). Такая идея обсуждалась на совещании в Госдуме в середине марта, пишет РБК.

В Москве в 2026 году с начала сезона езды на электросамокатах хотят провести эксперимент: обязать пользователей проходить идентификацию по биометрии для катания на СИМ на скорости от 12 до 25 км/ч. Если люди будут ездить на малых скоростях, проходить идентификацию не понадобится. Инициатива властей позволит контролировать потенциально опасных участников дорожного движения.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко сообщили, что не планируется вводить радикальных ограничений на использование СИМ. А применение биометрии позволит исключить возможность использования чужих или краденых аккаунтов для поездок на средствах индивидуальной мобильности.

Ранее сообщалось, что власти могут запретить передвигаться на СИМ по тротуарам, обязать надевать шлем и повысить разрешенный возраст для пользования средствами индивидуальной мобильности с 14 до 16 лет.

Следственный комитет предложил приравнять всех пользователей электросамокатов к водителям, а также создать для СИМ подкатегорию М1.

биометрия электросамокаты СИМ
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