Disney переснимет фильм «Один дома» для своего стримингового сервиса

Компания Disney намерена переснять культовый фильм «Один дома» для продвижения собственного стримингового сервиса, сообщает издание The Hollywood Reporter со ссылкой на генерального директора компании Боба Айгера.

Как отмечает издание, «перезагрузка» коснется и других фильмов компании 20th Century Fox. Речь идет о таких картинах как «Ночь в музее», «Дневник слабака», «Оптом дешевле». Пока неизвестно, когда будет сделан перезапуск и будут ли это фильмы или сериалы.

Журналисты напомнили, что три части «Ночи в музее» собрали $540 млн, трилогия «Один дома» заработала $490 млн, а «Дневник слабака» получил $186,4 млн на момент премьеры. Также у Disney уже есть опыт успешных перезапусков. Например, «Аладдин» Гая Ричи заработал в мировом прокате более 1 млрд, а «Король Лев» перешагнул эту отметку после трех уикэндов.

Напомним, в марте текущего года Disney закрыла сделку по приобретению кинокомпании 20th Century Fox.