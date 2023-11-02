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18+
02.11.2023 в 17:25

Disney выкупит оставшиеся 33% акций Hulu у Comcast как минимум за $8,6 млрд

Окончательную стоимость миноритарной доли стриминга определят в 2024 году

The Walt Disney Company купит долю стримингового сервиса Hulu, принадлежащую телекорпорации Comcast, и станет его единственным владельцем. Как пишет Deadline, миноритарный пакет акций онлайн-кинотеатра в 33% обойдутся Disney примерно в $8,61 млрд. Однако окончательная стоимость акций Hulu пока не определена.

В Disney уточнили, что заявленная стоимость в $8,61 млрд представляет собой процент от минимальной оценки Hulu, которая четыре года назад составила $27,5 млрд. Тогда Comcast и Disney заключили договорённость на выкуп миноритарного пакета акций сервиса до 2024 года.

Справедливая стоимость акций будет оценена по состоянию на 30 сентября 2023 года, сказали в Disney. Если их цена окажется выше гарантированной минимальной стоимости, то Disney выплатит NBCUniversal (материнской компании Comcast) процент от разницы между справедливой стоимостью акций и гарантированной.

Однако пока неясно, когда процесс оценки будет завершён. Ориентировочно это должно произойти в 2024 году.

Полный операционный контроль над Hulu к Disney перешёл в 2019 году в рамках соглашения put/call. Согласно договору, Comcast мог заставить Disney купить долю NBCUniversal в Hulu, или Disney мог потребовать от NBCUniversal продать эту долю Disney по справедливой рыночной стоимости в будущем.

При этом в соглашении говорилось, что справедливая рыночная стоимость Hulu должна быть оценена независимыми экспертами, но Disney гарантировала цену продажи Comcast, которая на тот момент составляла $27,5 млрд.

Comcast Hulu Disney
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