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07.07.2026 в 08:00

Dior обошел Chanel в борьбе за свадебное платье Тейлор Свифт

Выбор певицы в пользу французского дома стал крупной победой Dior в конкуренции за самые престижные заказы знаменитостей

Французский модный дом Dior стал автором одного из самых заметных свадебных образов последних лет: Тейлор Свифт и Трэвис Келси выбрали наряды от кутюр, созданные креативным директором бренда Джонатаном Андерсоном. Для Dior этот заказ стал важным достижением в борьбе с конкурентом Chanel за самые престижные проекты в сфере люксовой моды, пишет Reuters.

Хотя фотографии тщательно подготовленного свадебного торжества пока не опубликованы, сам факт участия Dior в создании главного образа певицы стал значимым маркетинговым успехом. Эксперты отмечают, что сотрудничество со Свифт может обеспечить бренду долгосрочное присутствие в мировой поп-культуре благодаря ее огромной аудитории и международной популярности.

Для Андерсона этот проект стал особенно важным: дизайнер возглавил Dior всего год назад после 11 лет работы в Loewe и теперь получил возможность продемонстрировать свое влияние на один из крупнейших домов высокой моды. В Dior сообщили, что свадебные наряды были созданы в парижском ателье бренда на авеню Монтень в тесном сотрудничестве с молодоженами.

Chanel также усиливает позиции в сегменте свадебной высокой моды: новый креативный директор дома Матье Блази недавно разработал платье для свадьбы певицы Дуа Липы. Однако масштаб внимания к свадьбе Свифт, ее глобальная фан-база и влияние в социальных сетях дают Dior заметное преимущество в борьбе за статус главного люксового бренда для звездных событий.

Юлия Топольская
Chanel Dior
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