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24.01.2025 в 05:40

«Дикси» открыла первый даркстор

Сеть также протестирует новую модель доставки

Сеть магазинов «Дикси» (входит ГК «Магнит») открыла первый даркстор (склад для обработки онлайн-заказов) и начала тестировать новую модель доставки товаров, сообщили в пресс-службе «Магнита».

Первый даркстор открылся в Юго-Западном административном округе Москвы. Площадь объекта составляет 550 м2, ассортимент насчитывает более 5 тыс. наименований, включая готовую еду. Кроме того, планируется разместить в дарксторе дополнительный ассортимент, который пользуется повышенным спросом при онлайн-покупках.

В ближайшее время «Дикси» намерен протестировать модель доставки на базе дарксторов в Москве и открыть ряд новых объектов, увеличив их общее количество к концу года до 20. В настоящее время ведется поиск подходящих площадок.

В компании надеются, что дарксторы обеспечат более высокую операционную эффективность онлайн-канала для бизнеса, а для покупателей — расширенный ассортимент и более быструю доставку.

Ранее «Дикси» запустила тестирование формата ультрамалых магазинов, они получили название «Дикси Go!». Осенью прошлого года сеть открыла первый магазин в метрополитене Санкт-Петербурга.

ГК «Дикси»
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