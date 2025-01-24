«Дикси» открыла первый даркстор

Сеть магазинов «Дикси» (входит ГК «Магнит») открыла первый даркстор (склад для обработки онлайн-заказов) и начала тестировать новую модель доставки товаров, сообщили в пресс-службе «Магнита».

Первый даркстор открылся в Юго-Западном административном округе Москвы. Площадь объекта составляет 550 м2, ассортимент насчитывает более 5 тыс. наименований, включая готовую еду. Кроме того, планируется разместить в дарксторе дополнительный ассортимент, который пользуется повышенным спросом при онлайн-покупках.

В ближайшее время «Дикси» намерен протестировать модель доставки на базе дарксторов в Москве и открыть ряд новых объектов, увеличив их общее количество к концу года до 20. В настоящее время ведется поиск подходящих площадок.

В компании надеются, что дарксторы обеспечат более высокую операционную эффективность онлайн-канала для бизнеса, а для покупателей — расширенный ассортимент и более быструю доставку.

Ранее «Дикси» запустила тестирование формата ультрамалых магазинов, они получили название «Дикси Go!». Осенью прошлого года сеть открыла первый магазин в метрополитене Санкт-Петербурга.