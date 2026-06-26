Девелоперы сделали ставку на компактные торговые центры

За последние десять лет средняя площадь новых торговых центров в России уменьшилась более чем в 2,5 раза. Так, если в 2015 году показатель составлял 34,5 тыс. м2, то по итогам 2025 года он снизился до 12,8 тыс. м2. Девелоперы все чаще отказываются от крупных объектов в пользу районных торговых центров, которые проще заполнять арендаторами и быстрее выводить на окупаемость, сообщают «Известия» со ссылкой на данные CMWP.

Эксперты связывают тенденцию с насыщением рынка и удорожанием строительства. Крупные проекты требуют значительных инвестиций, более длительных сроков реализации и несут повышенные риски недозагрузки. В Москве районные торговые центры уже формируют свыше 70% нового предложения, а их средняя площадь за последнее десятилетие сократилась втрое.

На формат новых объектов повлияли и изменения в поведении покупателей. Посещаемость торговых центров остается ниже допандемийного уровня, тогда как рынок электронной коммерции за последние десять лет вырос более чем в 15 раз. Все чаще потребители выбирают небольшие торговые объекты рядом с домом, где можно не только совершить покупки, но и воспользоваться повседневными сервисами, посетить кафе, фитнес-клуб или получить интернет-заказ.

Изменение спроса отражается и на составе арендаторов. В современных районных ТЦ все большую долю занимают предприятия общественного питания, сервисные компании, фитнес-центры и продуктовые магазины. По мнению участников рынка, именно такие форматы останутся основным направлением развития торговой недвижимости в ближайшие годы, тогда как крупные региональные моллы будут появляться лишь в отдельных быстрорастущих агломерациях.

Ранее сообщалось, что в первом полугодии 2026 года в России ввели в эксплуатацию девять торговых центров общей арендопригодной площадью 94 тыс. м2.