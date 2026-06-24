Ввод торговых центров в России сократился втрое в первом полугодии

В первом полугодии 2026 года в России ввели в эксплуатацию девять торговых центров общей арендопригодной площадью 94 тыс. кв. м. По данным IBC Real Estate, это в три раза меньше показателей аналогичного периода прошлого года, когда было открыто 29 объектов площадью 276 тыс. кв. м. Об этом сообщает ТАСС.

Аналитики отмечают, что текущий результат стал одним из самых низких за всю историю развития рынка торговой недвижимости в стране с 2004 года. Более слабые показатели за январь—июнь фиксировались лишь в 2004 году, когда было введено пять торговых центров общей площадью 86 тыс. кв. м.

Снижение темпов ввода отражает сохраняющиеся сложности на рынке коммерческой недвижимости. Несмотря на завершение строительства ряда объектов, их открытие продолжает откладываться из-за недостаточной готовности собственников выводить проекты на рынок.

По словам руководителя департамента исследований и аналитики IBC Real Estate Екатерины Ногай, девелоперы сталкиваются с трудностями при привлечении арендаторов. На фоне замедления экономики компании более осторожно подходят к расширению бизнеса и предпочитают выбирать только наиболее перспективные локации для новых точек.

Ранее аналитики CORE.XP сообщили, что в России с начала 2026 года не открылось ни одного нового универмага.