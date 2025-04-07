Подросткам с 14 лет разрешили работать на выходных во время летних каникул

Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает подросткам в возрасте от 14 до 18 лет работать на выходных во время летних каникул. Нововведение распространяется на тех, кто трудоустроен через органы службы занятости населения или входит в студенческие отряды, получающие государственную поддержку. Документ опубликован на портале правовых актов.

Закон вступит в силу 1 сентября 2025 года. Согласно документу, 14-летние подростки смогут работать только с письменного согласия родителей. С 15 лет несовершеннолетние смогут принимать решение о трудоустройстве самостоятельно. Для детей-сирот потребуется согласие органов опеки и попечительства.

Ранее подростки могли официально работать в выходные только в рамках творческих профессий — например, сниматься в кино или участвовать в театральных постановках.

По данным исследования hh.ru, средний уровень оплаты труда для подростков в 2025 году вырос на 30 тыс. руб. по сравнению с январем 2024 года. В пересчете на сокращенный рабочий график подростков заработная плата может составлять от 35 до 87 тыс. руб. в месяц.