Российские компании предлагают подросткам зарплату свыше 80 тысяч рублей в месяц

Российские компании начали предлагать несовершеннолетним соискателям зарплату, сопоставимую с доходами опытных специалистов. Так, по данным сервиса hh.ru, средний уровень оплаты труда для подростков в 2025 году вырос на 30 тыс. руб. по сравнению с январем 2024 года. В пересчете на сокращенный рабочий график подростков заработная плата может составлять от 35 до 87 тыс. руб. в месяц. Об этом пишет ТАСС.

Кроме того, на начало 2025 года 82 тыс. подростков в возрасте от 14 до 17 лет начали искать работу. Большинство вакансий для молодежи связаны с курьерской деятельностью (36%), работой упаковщиками и комплектовщиками (16%), а также должностями продавцов-консультантов и кассиров (8%). Такие предложения на рынке труда стали востребованными благодаря дефициту кадров в различных секторах.

По мнению первого зампреда комитета Госдумы по молодежной политике Михаила Киселева, заработная плата в 87 тыс. руб. — неплохой заработок для несовершеннолетних, однако важно обеспечить безопасность труда и соблюдение всех норм защиты прав молодых работников. В ответ на запросы подростков и их родителей Госдума недавно приняла поправки в Трудовой кодекс, разрешающие работу подростков в выходные дни при соблюдении всех условий безопасности.

Согласно новым изменениям, которые вступят в силу с 1 сентября 2025 года, работодатели смогут привлекать к работе несовершеннолетних в выходные и праздничные дни, но только с письменного согласия подростка и его родителей, а также органа опеки в случае с детьми-сиротами. Меры направлены на регулирование трудовой деятельности подростков, сохраняя баланс между интересами работодателей и защитой прав молодежи.