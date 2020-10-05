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05.10.2020 в 06:50

Депутаты продолжают бороться с рекламой на платежках ЖКУ

Несмотря на запрет, действующий уже два года, управляющие компании находят лазейку

Депутаты продолжают бороться с рекламой на платежках ЖКУ. Теперь управляющим компаниям (УК) предлагают под угрозой штрафов запретить размещать такую рекламу. С очередной инициативой депутат Госдумы Виктор Зубарев обратился в Минстрой, пишут «Известия».

Дело в том, что несмотря на запрет печатать рекламу на квитанциях по оплате ЖКУ, в том числе на их оборотной стороне, УК и расчетные центры вкладывают рекламные листовки и флаеры в конверты. Доверчивые и пожилые люди порой воспринимают информацию от УК о замене радиаторов, счетчиков и окон как руководство к действию.

В Минстрое отмечают, что в стране практически полностью отсутствует защита граждан от спама. Если в электронной почте есть возможность отписаться от раздражающих писем, то в случае с реальными почтовыми ящиками это невозможно.

При этом УК в принципе не должны заниматься распространением рекламы и зарабатывать на этом. За нарушения законодательства о рекламе для юрлиц предполагаются штрафы от 100 тыс. до 500 тыс. рублей. К тому же отследить доходы УК от распространения такой рекламы невозможно и тем более определить, на что они тратятся.

Представители ЖКХ полагают, что мера излишняя, за счет рекламы УК удается снизить стоимость формирования и распространения квитанций. Рекламу нужно оставить, как возможность дополнительных инвестиций в сферу ЖКХ из-за коронакризиса.

Запрет коммерческой рекламы на платежках ЖКУ был введен в 2018 году. Он не касается социальной рекламы и справочно-информационных сведений.

ЖКХ платежка
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