Депутаты предложили штрафовать за рекламу онлайн-казино

В Госдуму в ближайшее время будет представлен пакет законопроектов, направленных на ужесточение наказаний за рекламу онлайн-казино. Так, штрафы могут составить 6 млн руб., сообщает «РИА Новости» со ссылкой на председателя думского комитета по молодежной политике Артема Метелева.

В настоящее время обсуждается размер штрафов: до 200 тыс. руб. для физических лиц, до 600 тыс. руб. для должностных и до 6 млн руб. для юридических. Кроме того, обсуждается возможность блокировки аккаунтов в социальных сетях при повторных правонарушениях.

«Мы считаем, что такая реклама фактически способствует организации этих заведений. Поэтому за ее размещение должны быть предусмотрены штрафы», — отметил Метелев.

Сейчас в России реклама онлайн-казино не ограничена. В ней часто обещают выигрыши и вводят людей в заблуждение, гарантируя успех. Поэтому необходимо законодательно запретить формирование у граждан ложного ощущения легкости выигрыша, указал депутат.

Кроме того, предлагается ввести специальную маркировку по аналоии с маркировкой рекламы алкоголя и табака. Она будет сообщать об опасности такой рекламы и о рисках, которые несет человек.

Ранее стало известно, что в сентябре Минцифры внесет в Госдуму законопроект, который запрещает массовые спам-обзвоны абонентов. Это связано с тем, что у россиян выработалось «очень напряженное» отношение к любым входящим звонкам.