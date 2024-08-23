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23.08.2024 в 17:17

Законопроект о запрете массовых спам-обзвонов внесут в Госдуму в сентябре

Глава Минцифры выразил уверенность, что инициатива будет принята

В сентябре Минцифры внесет в Госдуму законопроект, который запрещает массовые спам-обзвоны абонентов. Об этом сообщил глава ведомства Максут Шадаев, его слова передает ТАСС.

Отвечая на вопрос журналиста, будет ли, по его мнению, принят закон, Шадаев заявил, что уверен в этом.

Министр цифрового развития анонсировал инициативу о запрете массовых спам-обзвонов в апреле 2024 года. Тогда он отмечал, что у абонентов выработалось «очень напряженное» отношение к любым входящим голосовым звонкам.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах за спам-звонки и рекламу кредитов. За его нарушение предусмотрена административная ответственность: для физических лиц в размере от 10 тыс. до 20 тыс. руб., для должностных лиц — от 20 тыс. до 100 тыс. руб., для юрлиц — от 300 тыс. до 1 млн руб.

Госдума законопроект Спам спам-обзвон
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