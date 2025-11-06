Депутаты предложили ограничить торговую наценку 15%

Депутаты фракции «Справедливая Россия» внесут в Госдуму законопроект, предлагающий ограничить торговую наценку на товары. Она не будет превышать 15%, сообщают «Известия».

Поправки предусматривают, что торговые сети будут обязаны указывать себестоимость на ценниках. Также предлагается запретить приготовление еды прямо в магазинах и использование продуктов с истекающим сроком годности, а минимум 25% ассортимента обязать формировать из товаров местных производителей.

Сейчас наценка, по словам документа, начинается от 10% на социально значимые товары и доходит до 200% и даже 300% на непродовольственные и отдельные продовольственные товар. Это способствует росту цен и позволяет торговле стабильно наращивать прибыль. Инициатива поможет снизить инфляцию и ограничить спекулятивное завышение цен.

Однако бизнес и эксперты считают меру нереалистичной: при ключевой ставке ЦБ 16,5% торговые сети несут высокие издержки (аренда, зарплаты, логистика) и компенсируют их именно наценкой.

Экономисты предупреждают, что жесткое регулирование может сократить прибыль ретейла, вызвать дефицит товаров и противоречит принципам рыночной экономики. В Минпромторге заявили, что документ пока не поступал на рассмотрение, а в ФАС напомнили, что механизмы контроля цен уже существуют.

Напомним, в марте ФАС обратилась к торговым сетям с предложением добровольно ограничить наценки на наиболее востребованные социально значимые продовольственные товары.