ФАС предложила торговым сетям ограничить наценки на продукты

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обратилась к торговым сетям с предложением ограничить наценки на наиболее востребованные социально значимые продовольственные товары, сообщили «РИА Новости».

Предложение органа исполнительной власти адресовано ретейлерам, которые ранее не присоединились к этой инициативе. Кроме того, ведомство предложило Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) проработать данный вопрос с этими торговыми сетями.

«В случае принятия положительного решения сети направят в ФАС России информацию о товарных позициях, по которым будут взяты добровольные обязательства», — говорится на сайте ФАС.

«РИА Новости» отметили, что речь идет о таких торговых сетях, как «Лента», «О'Кей», «Метро», «Магнолия», «Верный», «Спар», «ВкусВилл», «Азбука вкуса», «Монетка», «Зельгрос», «Мария Ра».

Ранее ФАС проанализировала цены на социально значимые товары в крупнейших торговых сетях. Сотрудники службы проверили ценообразование на хлебобулочные изделия, молочную и мясную продукцию, овощи из «борщевого» набора, в который входят картофель, морковь, капуста, репчатый лук и свекла. Ретейлеры должны были предоставить ФАС информацию о ежемесячной динамике средневзвешенных закупочных и розничных цен, объемах покупки и продажи продукции за восемь месяцев этого года.