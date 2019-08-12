В аптеки вернутся дешевые лекарства: депутаты Госдумы предлагают ввести на препараты фиксированную наценку

Депутаты Госдумы намерены ввести изменения в регулирование деятельности аптек. Так, предлагается ввести фиксированную наценку на различные группы лекарств, ограничить маркетинговые бонусы, а также пересмотреть размер максимально допустимой рыночной доли аптечной сети и фармдистрибутора, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на текст новой версии технического задания.

Речь идет о введении фиксированной наценки. По словам Елены Паниной, руководителя подгруппы, внесшей инициативу, это позволит аптекам зарабатывать на количестве проданных лекарств независимо от их стоимости. По словам источника, знакомого с работой подгруппы, речь может идти о единой наценке на группы препаратов с одним международным непатентованным наименованием (МНН) и формой выпуска. Это позволит избежать приоритетной продажи дорогостоящих препаратов с высокой наценкой для получения наибольшей прибыли.

Документ предусматривает ограничения и маркетинговых бонусов от производителей по аналогии с торговыми сетями. Так, депутаты намерены ввести законодательный запрет на эксклюзивные маркетинговые договоры, предусматривающие продажу только одного препарата в рамках одной группы МНН. Схожие ограничения запланированы и для дистрибуторов, которым могут запретить эксклюзивную поставку какого-либо препарата. Кроме того, аптеки могут обязать предоставлять не менее 50% витринной площади российским лекарствам, а их сотрудников информировать покупателей о наличии дешевых аналогов.

Однако депутаты дадут отрасли и некоторые поблажки. В новой версии техзадания снижены ограничения по максимально допустимой доле на рынке одной аптечной сети. Так, предполагается запретить осуществление деятельности в случае, если в субъекте РФ доля компании превышает 35%, а в стране — 15%, а не 10% и 3% соответственно. Таким образом, в федеральном масштабе ограничения коснутся только аптечного союза АСНА, объединяющего более 8 тыс. аптек. Доли ближайших конкурентов АСНА — «Риглы», «Эркафарм» и «36,6» — составили 6,1%, 4,8% и 3,9%. Более мягкие ограничения предусмотрены и для фармдистрибуторов.