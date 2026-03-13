Повышение комиссий на маркетплейсах предложили ограничить

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил ограничить частоту повышения комиссий на маркетплейсах — не чаще одного раза в квартал. Соответствующее письмо он направил министру промышленности и торговли России Антону Алиханову, пишет ТАСС.

В обращении отмечается, что за последние годы маркетплейсы стали одним из ключевых каналов продаж, особенно для малого и среднего бизнеса. Одновременно с ростом платформ увеличилось и их влияние на рынок, что, по мнению автора инициативы, создает дополнительные риски для продавцов.

По словам Слуцкого, его предложение способствует формированию прозрачных и понятных правил ведения бизнеса в цифровой среде. В частности, предлагается запретить онлайн-площадкам менять размер комиссии чаще чем раз в три месяца. При этом маркетплейсы должны будут предупреждать продавцов о предстоящих изменениях минимум за 45 дней.

Слуцкий напомнил, что закон о регулировании платформенной экономики, который начнет действовать с 1 октября 2026 года, обязывает маркетплейсы уведомлять партнеров об изменениях условий договора за 45 дней. Однако документ не устанавливает ограничений по частоте изменения комиссий. По мнению политика, введение такого ограничения поможет предпринимателям лучше планировать расходы и снизит риски ведения бизнеса на цифровых площадках.