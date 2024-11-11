Власти намерены стимулировать бизнес к переводам средств с депозитов в инвестиции

В условиях высоких процентных ставок компании в России предпочитают увеличивать средства на счетах и вкладах, а не инвестировать их в экономику. Этим фактом обеспокоены российские власти. Сейчас обсуждаются меры, способные решить данную проблему, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Неназванный федеральный чиновник подтвердил изданию наличие дискуссии. По его словам, Минпромторг выступил с инициативой внести изменения в регулирование для банков в части привлечения средств от юридических лиц. Предложение было направлено Банку России.

«Проблема, что деньги ушли на депозиты вместо инвестиций, действительно есть», — заявил собеседник РБК. Он пояснил, что Минпромторг попросил Центробанк «придумать какую-то регуляторику, которая сделает депозиты чуть менее привлекательными по сравнению с инвестиционной деятельностью».

Стимулирование перетока денег с депозитов бизнеса в инвестиции действительно обсуждается, заверил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Мы думаем, как сделать так, чтобы им выгодно было не на депозитах хранить деньги, а вкладывать в экономику. Стимулы мы точно будем предлагать, чтобы компании думали вдолгую и воспользовались теми предложениями, которые мы сейчас готовим, — они касаются акционерного капитала в том числе», — пояснил депутат.

25 октября Банк России повысил ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов — с 19% до 21% годовых. При этом регулятор не исключил дальнейшее увеличение ставки на следующем заседании, которое запланировано на 20 декабря. Нынешний уровень ключевой ставки стал самым высоким с момента введения этого показателя в 2013 году.

После увеличения ключевой ставки о повышении доходности по своим сберегательным программам объявили ВТБ, Сбербанк, «Промсвязьбанк», «Абсолют Банк», «ОТП Банк», Дом.РФ, «Русский Стандарт» и «Зенит».