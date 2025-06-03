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03.06.2025 в 18:40

Depot: создать бренд — полдела, нужен эффективный креатив

Создание креативной концепции продвижения от экспертов брендинга

Успешная реклама — это не только привлекательные слоганы и яркие картинки. Это продуманная концепция, базирующаяся на четком позиционировании и знании потребностей своей аудитории. Эксперты агентства Depot рассказали Sostav, что такое креативная концепция продвижения и почему ее разработка должна начинаться именно с анализа бренда.

«Сделайте нам рекламу!» Совсем недавно с этих слов начинался практически любой запрос на продвижение. И поступал он, конечно, в рекламное агентство. Сегодня опытные маркетологи говорят о маркетинг миксе, разрабатывают коммуникационные стратегии и заказывают услуги в компаниях с различной специализацией. Ролики и наружка, диджитал-кампании, работа с блогерами, event-маркетинг, вирусное продвижение — все имеет свою специфику и требует своих компетенций.

И все же есть нечто, лежащее в основе всего перечисленного выше. То, что создает фундамент для всех коммуникаций, задает направления развития и придает устойчивости бизнесу. Но брендинг и реклама — разные вещи! Безусловно. Вот только реклама продукта без грамотно выстроенного бренда — стрельба из пушки по воробьям. Попасть в цель можно, но чисто случайно. И результат будет весьма кратковременным. А бренд без продвижения? Есть отдельные истории стремительного успеха, но любой взлет когда-то заканчивается. И чтобы удержаться на высоких позициях, продвижение бренду неизбежно потребуется.

«Да, — скажет опытный маркетолог, — конечно, мы в продвижении учитываем все аспекты позиционирования и стратегии бренда. Брендбук — наша настольная книга, и мы детально передаем информацию всем нашим партнерам. Мы даже однажды брифовались на рекламный ролик вместе с командой брендингового агентства!».

Супер. Но есть способ лучше! Заказать креатив для продвижения можно прямо в брендинговом агентстве. Давайте разберемся, что и зачем заказывать.

Продукт, о котором пойдeт речь, называется «креативная концепция продвижения». Слово «концепция» часто пугает, потому что результат представляется размытым. Если, скажем, ролик или баннер — это конкретный, вполне понятный каждому продукт, то концепция — нечто общее. Однако с другой стороны, это общее может успешно масштабироваться на большое количество каналов и форматов, тем самым обеспечивая не только единый мощный посыл для потребителя, но и ощутимую экономию бюджетов на разработки.

И всe-таки, что же такое креативная концепция? Простыми словами, это Big Idea рекламной кампании, которая основана на инсайте потребителя, отражает позиционирование бренда и может эффективно работать в разных каналах продвижения.

Галина Евдокимова, директор вербальных коммуникаций Depot:

Креативная концепция продвижения — важная часть формирования конкурентноспособного бренда на рынке. И если коммуникационная стратегия отвечает на вопросы «кому, как, когда и с какой целью», то креативная концепция помогает сформулировать конкретные визуальные образы, сообщения и дополнительные тексты, которые объединены ключевой идеей и обусловлены ответами на все вышеперечисленные вопросы.

Depot разработали креативную концепцию продвижения нового бренда чипсов CartOfFun с главной идеей неоднозначности искусства: кто-то видит и восхищается им, кто-то не понимает и отвергает

До начала работы уточняются ключевые аспекты коммуникационной стратегии: четкая формулировка коммуникационной задачи, описание ядра целевой аудитории, тональность языка бренда, рекомендуемые каналы продвижения и сроки работ. Затем креативная команда изучает инсайты и разрабатывает несколько идей, оценивая их гибкость и адаптивность к разным каналам коммуникации. Лучшие идеи получают дальнейшую проработку в виде формулировки рекламных сообщений.

После чего наступает этап поиска визуальных метафор для раскрытия идеи через зрительные образы. Все это соединяется в презентацию первого этапа, во время которой клиент выбирает приоритетную концепцию продвижения.

Когда концепция выбрана, агентство дотачивает детали: формулировки сообщений, нюансы ключевых образов, адаптируя их к конкретным форматам. А дальше начинается полномасштабное рекламное производство: из концепции прорисовываются ролики, баннеры, мерч, оформление мероприятий и далее по списку. Разумеется, на этом этапе вовлекается не только брендинговое агентство, но и всевозможные продакшн студии. Для них готовится подробное техническое задание, исполнение которого тщательно контролируется на этапе сопровождения производства.

Опытный маркетолог скажет: «Так все равно мы будем нанимать продакшн! Зачем нам здесь брендинговое агентство?» Но вся штука в том, что, когда инсайты уже найдены, креативная идея выбрана и протестирована (а это тоже входит в разработку концепции), все работы по производству идут гораздо быстрее и эффективнее, а реклама в различных каналах дает синергетический эффект за счет логики и целостности коммуникаций. Особенно если агентство способно предложить партнеров, которые уже не раз вместе воплощали самые разные креативные идеи.

Для креативной концепции центра «Опека» был создан простой, но глубокий посыл — о смене ролей между поколениями: «Раньше они заботились о нас — теперь наша очередь». Этот принцип мы адаптировали под каждую сферу, сохраняя единую структуру, но подчеркивая уникальность каждой услуги. Дальше оставалось только снять, или создать иллюстрации

Это особенно актуально на этапе запуска нового бренда, когда потребитель контактирует с ним впервые. Известная поговорка гласит «у вас не будет второго шанса произвести первое впечатление». Так что здесь точно стоит подумать о креативной концепции.

Хотя, справедливости ради, надо сказать, что такой подход решает и такие задачи как повышение узнаваемости существующего бренда, привлечение новой аудитории или создание акцента на новой услуге.

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