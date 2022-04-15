«Байкал» обновил дизайн упаковки

ГК «Черноголовка» и команда Depot перезапустили легендарный российский газированный напиток «Байкал 1977». Как отметили Sostav в агентстве, дизайнеры проекта создали новый образ бренда, который соответствует платформе — природный источник вдохновения.

Природа является для человека незаменимым источником вдохновения и жизненных сил. В компании хотели, чтобы безалкогольные освежающие напитки, названные в честь озера Байкал, не только радовали современных горожан своим вкусом, но и позволяли на время отключиться от забот перегруженного мегаполиса, вспомнить о лесной прогулке и почувствовать связь с природой.

Поэтому дизайн визуально погружает в таинственный мир древней природы — чистой и могущественной. Новая упаковка «Байкал» с гордостью заявляет о себе названием, которое объединяет собой весь дизайн.

Команда агентства использовала в упаковке природные цвета, а также добавили специальный дескриптор «green» для указания на натуральность напитка.

В агентстве разработали дизайн упаковки для трёх форматов — стекло, банка и ПЭТ. Продукт представлен в виде газировки (green) и энергетических напитков (natural energy) с разными вкусами.

Как считают в Depot, использование вертикального начертания логотипа на банке позволяет максимально усилить присутствие бренда на полке. Его интеграция в насыщенную иллюстративную среду помогает раскрыть уникальный характер бренда, делает его облик более современным и актуальным для молодой аудитории.

Иллюстрация, лежащая в основе образа, рассказывает об уникальных свойствах природы Байкала, его богатстве и таинственности.

Ранее Depot обновило фирменный стиль компании «Вкуснотеево». В основе ребрендинга — акцент на вкусовом балансе, нюансах и гурманстве.

Состав творческой группы:

ГК «Черноголовка» (клиент)

Старший бренд-менеджер: Виктория Дорошенко

Директор по маркетингу: Михаил Зак

Depot (агентство)

Креативный директор: Евгения Струк

Дизайнер: Евгения Кудринская

Руководитель проекта: Валерия Никитина

Менеджер по развитию бизнеса: Ирина Смирнова

Директор по коммуникациям и PR: Дарья Ведерникова

Управляющий партнёр: Алексей Андреев

Управляющий партнёр: Анна Луканина

Исполнительный директор: Ксения Пархоменко

PR-менеджер: Дарья Мухина