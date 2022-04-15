«Байкал» обновил дизайн упаковки

ГК «Черноголовка» и команда Depot перезапустили легендарный российский газированный напиток «Байкал 1977». Как отметили Sostav в агентстве, дизайнеры проекта создали новый образ бренда, который соответствует платформе — природный источник вдохновения.
Природа является для человека незаменимым источником вдохновения и жизненных сил. В компании хотели, чтобы безалкогольные освежающие напитки, названные в честь озера Байкал, не только радовали современных горожан своим вкусом, но и позволяли на время отключиться от забот перегруженного мегаполиса, вспомнить о лесной прогулке и почувствовать связь с природой.
Поэтому дизайн визуально погружает в таинственный мир древней природы — чистой и могущественной. Новая упаковка «Байкал» с гордостью заявляет о себе названием, которое объединяет собой весь дизайн.
Команда агентства использовала в упаковке природные цвета, а также добавили специальный дескриптор «green» для указания на натуральность напитка.
В агентстве разработали дизайн упаковки для трёх форматов — стекло, банка и ПЭТ. Продукт представлен в виде газировки (green) и энергетических напитков (natural energy) с разными вкусами.
Как считают в Depot, использование вертикального начертания логотипа на банке позволяет максимально усилить присутствие бренда на полке. Его интеграция в насыщенную иллюстративную среду помогает раскрыть уникальный характер бренда, делает его облик более современным и актуальным для молодой аудитории.
Иллюстрация, лежащая в основе образа, рассказывает об уникальных свойствах природы Байкала, его богатстве и таинственности.
Ранее Depot обновило фирменный стиль компании «Вкуснотеево». В основе ребрендинга — акцент на вкусовом балансе, нюансах и гурманстве.
Состав творческой группы:
ГК «Черноголовка» (клиент)
Старший бренд-менеджер: Виктория Дорошенко
Директор по маркетингу: Михаил Зак
Depot (агентство)
Креативный директор: Евгения Струк
Дизайнер: Евгения Кудринская
Руководитель проекта: Валерия Никитина
Менеджер по развитию бизнеса: Ирина Смирнова
Директор по коммуникациям и PR: Дарья Ведерникова
Управляющий партнёр: Алексей Андреев
Управляющий партнёр: Анна Луканина
Исполнительный директор: Ксения Пархоменко
PR-менеджер: Дарья Мухина