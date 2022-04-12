Dentsu Russia сменила формат акселератора martech и adtech стартапов

Акселератор martech и adtech стартапов Garden, запущенный рекламной группой Dentsu Russia в феврале, сменит фокус с прорывных инноваций будущего на growth hacking (взлом роста; подраздел маркетинга, ориентированный на быстрый рост компании), сообщили Sostav в пресс-службе группы. Изменения связаны с новой рыночной ситуацией

Обновленный список востребованных направлений:

Поиск новых точек роста бизнеса. Например, решения по поиску труднодостижимых аудиторий, таких как Light TV viewers (пользователи, которые мало смотрят телевизор или не смотрят его вовсе).

Использование новых форматов, которые позволят кратно увеличить конверсии как в e-commerce, так и в традиционном ритейле (лайв-стримы в e-commerce, shoppable ads, QR-коды и другие).

Улучшение опыта пользователя на пути к покупке, в том числе с учетом новых факторов — роста интереса к дешевым альтернативам и подержанным товарам.

Управление триггерами и real-time маркетинг, чтобы лучше конвертировать интерес в покупки.

Аналитические инструменты, быстро и точно оценивающие эффективность каналов коммуникации на продажи.

Надежные и простые оптимизаторы конверсий, особенно в b2b.

Изменения связаны с новой рыночной ситуацией. По оценке dentsu Russia, в третьем-четвертом квартале 2022 года бренды столкнутся новыми вызовами: обострением конкуренции за покупателя, усилением клаттера на полке, восстановлением рыночных позиций и поддержкой снижающейся лояльности. Также маркетологов ждут новые паттерны поведения потребителя из-за изменившегося медиаландшафта.

Елена Коршак, руководитель акселерационной программы dentsu Garden: Растёт потребность в более прикладных технологиях, которые приносят клиентам-рекламодателям рост здесь и сейчас. Это в первую очередь решения, связанные с привлечением новых потребителей, увеличением частоты покупки и объема корзины через продажу комплиментарных товаров и другие.

Акселератор также уходит от поддержки сырых решений и образовательной прокачки стартапов, сосредотачиваясь на 3P подходе (package — pitch — pilot):

подготовка продуктового оффера: маркетинг и упаковка решения в понятном для клиента формате;

презентация решения совместной командой — стартапа и экспертов dentsu Russia;

проведение пилота: подготовка, запуск, оценка результативности и упаковка бизнес-кейса для последующего масштабирования (чтобы больше клиентов смогли использовать новые эффективные решения).

Приём заявок на участие был продлён до 15 апреля включительно.

В четверг, 7 апреля, dentsu Russia запустила платформу dentsu product hub — витрину маркетинговых инструментов и технологий, актуальных в новой реальности. На платформе собраны карточки продуктов и статьи, которые помогут рекламодателям с импортозамещением в рамках своих технологических стеков.