Dentsu Russia сменила формат акселератора martech и adtech стартапов

Акселератор martech и adtech стартапов Garden, запущенный рекламной группой Dentsu Russia в феврале, сменит фокус с прорывных инноваций будущего на growth hacking (взлом роста; подраздел маркетинга, ориентированный на быстрый рост компании), сообщили Sostav в пресс-службе группы. Изменения связаны с новой рыночной ситуацией
Обновленный список востребованных направлений:
- Поиск новых точек роста бизнеса. Например, решения по поиску труднодостижимых аудиторий, таких как Light TV viewers (пользователи, которые мало смотрят телевизор или не смотрят его вовсе).
- Использование новых форматов, которые позволят кратно увеличить конверсии как в e-commerce, так и в традиционном ритейле (лайв-стримы в e-commerce, shoppable ads, QR-коды и другие).
- Улучшение опыта пользователя на пути к покупке, в том числе с учетом новых факторов — роста интереса к дешевым альтернативам и подержанным товарам.
- Управление триггерами и real-time маркетинг, чтобы лучше конвертировать интерес в покупки.
- Аналитические инструменты, быстро и точно оценивающие эффективность каналов коммуникации на продажи.
- Надежные и простые оптимизаторы конверсий, особенно в b2b.
Изменения связаны с новой рыночной ситуацией. По оценке dentsu Russia, в третьем-четвертом квартале 2022 года бренды столкнутся новыми вызовами: обострением конкуренции за покупателя, усилением клаттера на полке, восстановлением рыночных позиций и поддержкой снижающейся лояльности. Также маркетологов ждут новые паттерны поведения потребителя из-за изменившегося медиаландшафта.
Елена Коршак, руководитель акселерационной программы dentsu Garden:
Растёт потребность в более прикладных технологиях, которые приносят клиентам-рекламодателям рост здесь и сейчас. Это в первую очередь решения, связанные с привлечением новых потребителей, увеличением частоты покупки и объема корзины через продажу комплиментарных товаров и другие.
Акселератор также уходит от поддержки сырых решений и образовательной прокачки стартапов, сосредотачиваясь на 3P подходе (package — pitch — pilot):
- подготовка продуктового оффера: маркетинг и упаковка решения в понятном для клиента формате;
- презентация решения совместной командой — стартапа и экспертов dentsu Russia;
- проведение пилота: подготовка, запуск, оценка результативности и упаковка бизнес-кейса для последующего масштабирования (чтобы больше клиентов смогли использовать новые эффективные решения).
Приём заявок на участие был продлён до 15 апреля включительно.
В четверг, 7 апреля, dentsu Russia запустила платформу dentsu product hub — витрину маркетинговых инструментов и технологий, актуальных в новой реальности. На платформе собраны карточки продуктов и статьи, которые помогут рекламодателям с импортозамещением в рамках своих технологических стеков.