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07.04.2022 в 18:46

Dentsu Russia запустила онлайн-витрину martech- и adtech-продуктов

В группе надеются, что это поможет локальным компаниям с импортозамещением

Рекламная группа Dentsu Russia запустила платформу dentsu product hub — витрину маркетинговых инструментов и технологий, актуальных в новой реальности. Об этом Sostav сообщили в пресс-службе компании. Онлайн-витрина должна помочь рынку в условиях нехватки технологических решений, когда многие проверенные и надежные платформы оказались недоступны, пояснили в dentsu Russia.

На платформе собраны карточки продуктов и статьи, которые помогут рекламодателям с импортозамещением в рамках своих технологических стеков. Среди них как локальные альтернативы, которые давно существуют на рынке, так и продукты, которые были запущены недавно в свете новых условий работы рынка.

На сайте уже опубликованы карточки следующих продуктов:

  • VideoFIXer;
  • Fast UGC Content;
  • Attention Dashboard;
  • исследования EQ;
  • пакетного решения по управлению репутацией.

Кроме того, на площадке доступны статьи о перестраивании работы с соцсетями и блогерами, а также о локальных альтернативах инструментам аналитики.

Как указали в dentsu Russia, сейчас на онлайн-витрине присутствуют только собственные решения компании, но это только первый этап. В будущем в компании планируют создать индустриальный навигатор и приглашают всех желающих разместить свои продукты через специальную форму на сайте.

В марте глобальные рекламные группы ограничили свое присутствие на российском рынке. Крупнейшие холдинги, которые работали в России, передали управление российским акционерам. Глобальная сеть dentsu также приняла решение передать права на владение совместным предприятием dentsu Russia локальным акционерам — Кириллу Матвееву (директор по региону Россия и СНГ dentsu Russia) и Олегу Полякову (президент dentsu Russia & CIS).

Dentsu Russia AdTech MarTech
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