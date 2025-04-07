Демократия идей: почему горизонтальное управление — будущее креативных агентств

В индустрии рекламы и маркетинга долгое время существовала жесткая иерархия: идеи рождались «сверху», проходили бесконечные согласования, а креативная энергия гасла в бюрократии. Татьяна Гурина, управляющий директор креативного агентства DDB Navigator, рассказала Sostav, как в агентстве решили убрать ненужные процессы и выстроить действительно горизонтальную систему управления.

Когда креатив важнее отчетов

Мы отказались от таймшитов и длинных цепочек согласований, которые убивают инициативу. Зато ввели гибридный график работы — наши команды работают не по часам, а на результат. Важны не формальные KPI, а качество идей и их воплощение. Если идея рождается в ночи — отлично. Если дискуссия у кофемашины приводит к гениальному инсайту — пусть так. Важно одно: идея должна жить, а не тонуть в бюрократии.

Корпоративная культура как точка притяжения

Мы много вкладываем в корпоративную культуру, потому что знаем: комфорт и вдохновение важнее, чем рутинные процессы. У нас нет строгой субординации — любой может прийти к креативному директору, предложить концепцию и услышать честную обратную связь.

Подобная атмосфера свободы и творчества внутри агентства не создается сама по себе — это прямое следствие невероятной работы лидов всех наших департаментов — от HR и клиентского сервиса до стратегии и креатива. Сегодня трудно представить рабочие будни агентства без внутренних инициатив — креативных завтраков, где каждый может высказать свое мнение о последних супербоульных роликах, прокачивающих лекций, эдьютейментов и воркшопов, после которых так и хочется сказать: «Вот бы так учили в университете!».

Будущее — за агентствами, в которых идея важнее структуры

Горизонтальное управление — не просто модный тренд, призванный привлечь молодое поколение на стажировку в рекламу. Это новая реальность креативной индустрии.

Условия, в которых работает рынок, становятся жестче с каждым годом — если агентство хочет быть в топе, ему приходится работать «быстрее, выше, сильнее». И здесь каждый руководитель должен понимать, насколько большая нагрузка ложится на плечи его сотрудников. Строгая иерархия, работа на износ — не лучшая среда для создания креатива. В ответ на рост внешнего давления агентство должно ослаблять внутреннее: только комфортная атмосфера способствует достижению крутых результатов.

Чем меньше барьеров между идеей и ее реализацией — тем эффективнее агентство. Мы это поняли, и, кажется, это сработало.