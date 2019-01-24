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18+
24.01.2019 в 13:50

Delivery Club начнёт доставлять еду из KFC

В рамках партнёрства компании рассчитывают охватить все города-миллионники до конца года

Depositphotos

Теперь поклонники KFC могут заказать любимые блюда не только на сайте или в приложении сети, но и в приложении Delivery Club в Москве. Партнерство станет первым опытом сотрудничества KFC с онлайн-агрегатором в России, говорится в совместном заявлении компаний.

После успешного тестового запуска сервис доставки стал доступен более чем для 100 ресторанов KFC по всей столице. Еще порядка 50 ресторанов будут подключены в течение месяца, а в течение года все города-миллионники России.

Осуществлять доставку будут собственные курьеры Delivery Club, доля которых в общем количестве курьеров сервиса на данный момент составляет 30%. Партнеры ориентированы на быструю доставку — до 30 минут с момента размещения заказа.

«Мы хотим, чтобы у людей была возможность заказывать доступную и качественную еду в удобное место, быстро и без всяких проблем. Представьте, если еда из KFC появится у вас дома за 20 минут. Это полностью изменит рынок доставки и уже сейчас его меняет вместе с другими ресторанными сетями этого сегмента», — говорит Руслан Гафуров, управляющий партнер Delivery Club.

«Сотни тысяч россиян ценят яркий вкус KFC, наше безупречное качество и сервис. Сегодня мы сделали еще один важный шаг к тому, чтобы легендарные блюда Полковника Сандерса, приготовленные по секретному рецепту из цельной курицы с 11 травами и специями, пришли в каждый дом: благодаря сотрудничеству с Delivery Club заказать твистеры, бургеры, крылышки и множество других блюд стало еще проще», — отметила Раиса Полякова, генеральный директор KFC в России и СНГ.

Ранее в январе Delivery Club начал тестировать доставку из McDonald’s. Тестирование проходит в 10 точках, ожидаемое время доставки блюд — около 30 минут.

Напомним, собственную доставку KFC запустила в 2017 году. Заказ можно сделать на сайте сети или в мобильном приложении. Сервис работает в 11 городах РФ.

KFC Delivery Club
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