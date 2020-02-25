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25.02.2020 в 11:20

От баннеров до брендированных рюкзаков: Delivery Club выходит на рекламный рынок

Пока функция будет доступна ресторанам, подключенным к сервису

Delivery Club

Сервис доставки готовой еды Delivery Club выходит на рекламный рынок, сообщили в компании. Рекламодатели смогут продвигать свои товары и услуги с помощью баннеров в приложении, push-рассылок, спецпроектов, раздачи образцов и листовок, а также брендирования рюкзаков.

На первом этапе тестирования новую функцию смогут оценить подключенные к Delivery Club рестораны, а также компании экосистемы Mail.ru Group. В дальнейшем она будет доступна всем потенциальным рекламодателям.

Элина Исагулова, вице-президент и коммерческий директор Mail.ru Group:

Интеграция в популярные сервисы позволяет рекламодателям нативно встраивать ключевые сообщения в площадки, с которыми пользователи взаимодействуют каждый день. Микс онлайн- и офлайн-каналов даст возможность разрабатывать эффективные О2О-кампании для решения как имиджевых, так и performance-задач. Новый рекламный инвентарь станет частью нашей экосистемы, благодаря чему партнеры смогут использовать в маркетинговых кампаниях все доступные ресурсы и технологии Mail.ru Group.

Олег Хаустов, директор по маркетингу Delivery Club:

Одно из основных преимуществ нашего предложения — возможность глубокого таргетинга офлайн-кампаний. В случае, например, с сэмплингом мы понимаем, куда, кто, в какое время и какую еду заказывает. Наши курьеры закреплены за определенными районами, их униформа привлекает внимание, большую часть времени они проводят в многолюдных местах — офисных и торговых центрах. Мы уверены, что вместе с потенциальными партнерами найдем много интересных возможностей для продвижения.

Как рассказали в компании, Delivery Club решился на запуск нового направления из-за высокого интереса партнеров к рекламным интеграциям в приложение, процесс доставки и коммуникационные активации. Также в 2019 году существенно выросли объемные и качественные показатели аудитории, которая создает базу для реализации рекламных проектов.

Delivery Club присутствует в 150 городах России, и в 40 из них работает собственная доставка. По данным компании, каждый месяц через приложение Delivery Club проходит порядка 3,5 млн заказов.

Delivery Club
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