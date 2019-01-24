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24.01.2019 в 14:00

Delivery Club и KFС выпустили парфюм с ароматом крылышек и пирожка

Лимитированная серия создана в коллаборации с брендом Demeter

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Сервис доставки еды Delivery Club и бренд ресторанов быстрого обслуживания KFC в честь начала сотрудничества (теперь Delivery Club доставляет еду из KFC) создали лимитированную коллекцию из двух ароматов в коллаборации с брендом Demeter. Любой желающий может стать их обладателем, приняв участие в розыгрыше в социальных сетях KFC и Delivery Club.

Два необычных парфюма выполнены в фирменных цветах Delivery Club и KFC.

При создании были выбраны ароматы, которые сразу же вызывают ассоциации с одними из самых популярных блюд ресторана — куриными крылышками и пирожком с яблоком и корицей.

В создании лимитированной коллекции приняла участие «Библиотека ароматов» Demeter, которая славится своим необычным подходом к парфюмерии. В ароматах Demeter представлена одна нота, и каждый может создать свой персонализированный парфюм, начиная от разработки дизайна флакона и заканчивая самим ароматом.

Парфюм будет стойким, поясняют создатели, поэтому «Пирожок с яблоком и корицей» можно использовать на повседневной основе. «Куриные крылышки» — более специфический аромат, который подойдет для создания атмосферы ресторана прямо у себя дома.

KFC Delivery Club
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