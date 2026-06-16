«Делимобиль» просит подключить операторов каршеринга к обсуждению верификации по биометрии

Оператор каршеринга «Делимобиль» обратился в Минцифры и Минтранс с просьбой включить представителей отрасли в обсуждение механизма верификации пользователей по биометрии и через государственные информационные системы. Компания также запросила разъяснения по порядку работы будущей системы. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Внедрение биометрической проверки пользователей каршеринга предусмотрено планом реализации стратегии повышения безопасности дорожного движения, утвержденным правительством в мае 2026 года. Предполагается, что механизм позволит подтверждать личность водителей и проверять наличие у них водительских прав.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко сообщили, что параметры использования биометрии в каршеринге и кикшеринге будут вырабатываться совместно с участниками рынка. В Минцифры подтвердили получение обращения и отметили, что биометрия рассматривается как один из инструментов идентификации пользователей.

Гендиректор «Делимобиля» Винченцо Трани предупредил, что внедрение новой системы потребует затрат на доработку IT-инфраструктуры, интеграцию с государственными системами, выполнение требований информационной безопасности и обработку персональных данных.

По оценкам опрошенных изданием экспертов, операторам также потребуется получать дополнительные согласия пользователей на обработку данных и организовывать их хранение и передачу.

Участники рынка не исключают, что дополнительные расходы могут быть учтены в тарифах. Вместе с тем эксперты отмечают, что усиление верификации способно снизить риски передачи аккаунтов третьим лицам, управления автомобилями без прав и других нарушений, которые влияют на безопасность дорожного движения.