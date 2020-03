Eventum Premo и deep разработали Telegram-бота, который поможет в создании креативов

Последние исследования LinkedIn показывают, что на сегодняшний день креативность является самым востребованным гибким навыком, а макроэкономические тенденции говорят о том, что важность креативности будет только расти.

Креативность в наше время — это способность решать определенные проблемы и задачи нетривиальными способами, создавать новое, аккумулировать идеи. Существует много споров на тему того, можно ли развить свои навыки креативности или это дается только от природы. Как оказалось, креативность может развить в себе каждый — есть определенный ряд упражнений, даже существуют специализированные курсы, направленные на развитие творческого мышления.

Eventum Premo и креативное digital-агентство объединили свои знания и разработали бесплатного Telegram-бота с современными техниками. На данный момент создано шесть карточек с техниками, каждая из которых содержит описание и примеры кейсов, сделанных на основе этих техник. Постепенно будут добавляться новые карточки.

Вот некоторые кейсы, придуманные с помощью техник, описанных в боте:

Apple — Super Bowl Commercial / Introducing Macintosh Computer

Основанный на романе Джорджа Оруэлла «1984», этот ролик — своего рода аллегория нового компьютера, создающего творческую искру, которая освободила бы людей от властного контроля «Большого брата» — предположительно, персонального компьютера IBM, конкурента Apple Computer.

Используемая техника: MAKE AN ENEMY.

Nike — Giannis Antetokounmpo: Mt. Olympus

В 2019 году Яннис Антетокунпо стал одним из лучших игроков NBA. В честь этого Nike поставил баскетбольную корзину на вершину Олимпа, самой высокой точки Греции и родины древнегреческих богов.

Яннис прошел невероятный путь от жителя одного из самых бедных пригородов Афин до вершины NBA благодаря большой работе над собой, дисциплине и безумной мечте. Nike хотел, чтобы дети всего мира вдохновлялись историей Янниса и знали, что где бы они ни начинали, они могут достичь всего, о чем мечтают.

Используемая техника: ГИГАНТОМАНИЯ.

Pot Noodle — You Can Make It

Pot Noodle — самая популярная лапша быстрого приготовления в Великобритании, но с годами бренд компании стал ассоциироваться с безделием, и если это работало для миллениалов, то в сердцах зумеров это никак не откликалось.

Бренд изменил свое ключевое преимущество — простоту — причем таким образом, чтобы вызвать внимание молодого поколения. Компания начала с ролика о молодом парне, который мечтал об успехе на боксерском ринге. Его мечта сбылась. Ну, почти…

Используемая техника: ПРАВДА И ТОЛЬКО ПРАВДА.

Сотрудники агентств напомнили — креативность почти не может существовать без насмотренности в вашей основной и смежных областях деятельности. Для вдохновения Eventum Premo и deep рекомендуют свой Telegram-канал EPigraph.