Danone решила не участвовать в эксперименте по маркировке молочной продукции

Компания Danone, которая является самым крупным переработчиком молока в РФ, решила отказаться от участия в эксперименте по маркировке продукции. В компании приняли такое решение после отказа правительства исключить готовую молочную продукцию из перечня товаров, подлежащих электронной ветеринарной сертификации, сообщает РБК со ссылкой на гендиректора российского офиса Danone Чарли Каппетти.

Ранее именно Danone выступила с инициативой провести соответствующий пилотный проект с Центром развития перспективных технологий. В его рамках предполагалось тестирование маркировки на нескольких производственных площадках Danone. Цель — проследить весь цикл поставки продукции от завода до прилавка.

Маркировка должна была стать альтернативой системе «Меркурий», которая при помощи электронных ветеринарных сертификатов тоже отслеживает путь продукции. В Danone считали, что оформление этих сертификатов повысит себестоимость «молочки».

В пилотном проекте по маркировке компания согласилась участвовать при условии, что готовые молочные продукты исключат из перечня подлежащих электронной ветеринарной сертификации. Правительство РФ на эти условия не пошло. В результате Danone отказалась от участия в нем, в том числе из-за риска роста финансовых затрат.

Ранее сообщалось, что Danone договорился о размещении ТВ-рекламы с НРА. Заключена очередная крупная сделка с учётом новой политики продаж селлера.