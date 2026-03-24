Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
24.03.2026 в 17:05

Danone приобретает производителя пищевых добавок Huel за 1 млрд евро

Сделка укрепит позиции компании в сегменте функционального и комплексного питания

Французская компания Danone объявила о покупке британского стартапа Huel, специализирующегося на производстве пищевых добавок. Стоимость сделки оценивается почти в 1 млрд евро, пишет Reuters.

Danone намерена использовать приобретение для расширения портфеля в быстрорастущем сегменте функционального питания и комплексных продуктов. В сообщении компании отмечается, что сделка позволит укрепить позиции на рынке здорового питания.

Huel была основана в 2015 году и выпускает протеиновые коктейли, батончики и готовые блюда на основе растительных ингредиентов. Продукция стартапа представлена более чем в 25 тыс. магазинов по всему миру и активно используется в фитнес-центрах, отмечает The Guardian.

В числе первых инвесторов Huel стали подразделение Morgan Stanley и актер Идрис Эльба. Он говорил, что использовал продукты компании в наборе мышечной массы при подготовке к роли в фильмах о Торе.

Danone Huel
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.