Danone приобретает производителя пищевых добавок Huel за 1 млрд евро

Французская компания Danone объявила о покупке британского стартапа Huel, специализирующегося на производстве пищевых добавок. Стоимость сделки оценивается почти в 1 млрд евро, пишет Reuters.

Danone намерена использовать приобретение для расширения портфеля в быстрорастущем сегменте функционального питания и комплексных продуктов. В сообщении компании отмечается, что сделка позволит укрепить позиции на рынке здорового питания.

Huel была основана в 2015 году и выпускает протеиновые коктейли, батончики и готовые блюда на основе растительных ингредиентов. Продукция стартапа представлена более чем в 25 тыс. магазинов по всему миру и активно используется в фитнес-центрах, отмечает The Guardian.

В числе первых инвесторов Huel стали подразделение Morgan Stanley и актер Идрис Эльба. Он говорил, что использовал продукты компании в наборе мышечной массы при подготовке к роли в фильмах о Торе.