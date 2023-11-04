Рекламная сепарация, дешёвые лиды и страшные истории: дайджест материалов недели на SBlogs

Sostav представляет свежий дайджест материалов блог-платформы SBlogs. В еженедельной подборке читайте о том, как рекламная отрасль расщепляется и собирается заново,

Чтобы что-то пересобрать заново, сначала нужно разобрать!

Сейчас рекламный рынок переживает особое время — индустрия перестала жить в единственном числе, считает управляющий партнёр Depot Алексей Андреев. В блоге он рассуждает о том, как российская коммуникационная отрасль переросла стадию, когда все её ответвления можно было найти в общем котле, озаглавленном «индустрия» или «проф-сообщество». Теперь настало время другого, более обдуманного способа объединения — коллабораций и партнёрств для решения комплексных задач. Как мы к этому пришли и зачем это нужно? Читайте в блоге «Брендинг».

Реальные истории маркетологов, от которых по спине бегут мурашки

Со стороны работа в рекламе может показаться лёгкой прогулкой, но время от времени всё отнюдь не так радужно. Старожилы знают на практике, как по коже бегут мурашки, когда что-то идёт не так — особенно, когда это что-то идёт не так по твоей вине. Авторы блога «Martech-апгрейд» предлагают запастись пустырником и насладиться подборкой леденящих душу, но реальных историй от маркетологов и специалистов из рекламы.

Дешёвые лиды — благословение или проклятье?

«Чем дешевле, тем лучше» — такой девиз подходит 90% бизнесов, но что с остальными 10%? В агентстве «Сайткрафт» решили разобраться, кому подходит дешевый опт, а для кого это чревато серьезными последствиями. Кто и сколько готов платить за клиента, почему экономия на заявках топит бизнес и когда бояться не нужно — рассказывает Яна Джаноян, специалист по контекстной рекламе «Сайткрафт».

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