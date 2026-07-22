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18+
22.07.2026 в 11:00

CTC LOVE: как телеканал обыграл финал ЧМ-2026 в офлайн-стратегии

Бренд превратил финал Чемпионата мира по футболу в промо-площадку сериала «Молодежка»

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В день финала мундиаля, 19 июля, когда аудитория по всему миру делилась на болельщиков Аргентины и Испании, CTC LOVE предложил свой сценарий идеального досуга. Вопрос «Футбол, хоккей или любимый контент?» стал центральным в офлайн-активации канала, нацеленной на расширение зрительской аудитории за счет пересечения спортивного и развлекательного комьюнити.

Как это работало

В московской фан-зоне во время трансляции финального матча появился промо-персонаж в хоккейной форме с брендированным плакатом сериала «Молодежка» на CTC LOVE. В отличие от эпизодического появления Теда Лассо на стадионе «Метлайф» в Нью-Йорке, наш амбассадор провел в зоне активности все 120 минут игрового времени, обеспечив прямую коммуникацию с аудиторией и высокий уровень вовлеченности (интерактив, фотосессии).

Почему это бизнес-стратегия, а не просто активность

Основной драйвер просмотров на CTC LOVE — эмоциональная вовлеченность. Финал ЧМ-2026, аккумулировавший максимум общественного внимания за 39 дней турнира, стал идеальной точкой контакта. Интеграция в повестку дня позволила каналу не перебивать интерес к спорту, а грамотно перераспределить его, предложив зрителям альтернативу в паузах между таймами и после финального свистка.

CTC LOVE: как телеканал обыграл финал ЧМ-2026 в офлайн-стратегии CTC LOVE: как телеканал обыграл финал ЧМ-2026 в офлайн-стратегии CTC LOVE: как телеканал обыграл финал ЧМ-2026 в офлайн-стратегии CTC LOVE: как телеканал обыграл финал ЧМ-2026 в офлайн-стратегии CTC LOVE: как телеканал обыграл финал ЧМ-2026 в офлайн-стратегии

Цифры и результаты

Сериал «Молодежка» на протяжении нескольких лет остается в топе зрительских предпочтений. Каждый второй россиянин с 2020 года включал «Молодежку» на CTC LOVE*.

Перформанс в день финала помог сериалу зазвучать по-новому и зафиксировал бренд в контексте глобального события, усилив ассоциативную связь «CTC LOVE = яркие эмоции».

CTC Love
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